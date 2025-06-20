Живые фото полноразмерных наушников Nothing Headphone (1) утекли в сеть

Компания Nothing готовит к выпуску свои первые полноразмерные наушники — Headphone (1). В преддверии анонса в сети появились официальные рендеры устройства и живые фотографии.

Наушники выполнены в привычной для бренда стилистике — минималистичный дизайн и полупрозрачные элементы. Предполагаемый ценник Nothing Headphone (1) составит около 299 евро (~26 900 рублей).

Официальная презентация устройства состоится 1 июля. Вместе с наушниками представят и долгожданный смартфон Nothing Phone (3).