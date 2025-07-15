Складной iPhone получит уникальный дисплей без складки

Долгожданный складной iPhone может получить уникальный дисплей от Samsung без видимой складки. Об этом рассказал аналитик цепочки поставок Apple Мин-Чи Куо.

Чтобы добиться отсутствия складки на внутреннем дисплее, складной iPhone будет использовать металлическую пластину для распределения и контроля напряжения, возникающего при сгибании дисплея. Куо указывает, что основным поставщиком этих пластин будет компания Fine M-Tec.

Вероятно, Samsung Display разрабатывает индивидуальное решение специально для Apple, поскольку их собственные раскладушки, также использующие металлические пластины от Fine M-Tec, все еще имеют видимую складку. Пока неясно, почему Samsung не внедрила эту технологию в свою собственную линейку складных устройств.

Ранее в отчетах Марка Гурмана из Bloomberg также упоминался «гораздо более качественный шарнир» для складного iPhone, который позволит добиться «почти невидимой» складки.

По словам Куо, Apple планирует начать массовое производство складного iPhone во второй половине 2026 года, что предполагает его возможный запуск уже в следующем году.

Что касается других характеристик первого складного iPhone, то ожидаются 7,8-дюймовый внутренний и 5,5-дюймовый внешний дисплеи, две задние и одна фронтальная камеры и кнопка питания с Touch ID. По прогнозам Куо, новинка будет иметь толщину всего 4,5 мм в разложенном виде и от 9-9,5 мм в сложенном.