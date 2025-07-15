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Яндекс Маркет открыл предзаказ на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Flip7

Доставка начнётся после 22 июля и будет зависеть от конкретного продавца.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 16:46

Яндекс Маркет запустил предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Производитель позиционирует их, как самые тонкие и производительные в своей истории.

Оплатить покупку можно сразу или оставить заявку, тогда 22 июля, в день официального старта продаж, пользователю придёт уведомление с предложением перейти к оформлению заказа.

Цены и конфигурации:

  • Galaxy Z Flip7 FE 5G (8/128 ГБ) — от 69 990 ₽
  • Galaxy Z Flip7 5G (12/256 ГБ) — от 91 990 ₽
  • Galaxy Z Fold7 5G (12/256 ГБ) — от 148 990 ₽
  • Galaxy Z Fold7 5G (12/512 ГБ) — от 166 990 ₽

Модель Fold7 будет представлена в серебристом, синем и чёрном цветах. Для Flip7 доступны синий, чёрный и коралловый варианты, а Flip7 FE выйдет в чёрном и белом цветах.

По данным Маркета, Samsung остаётся в тройке самых популярных брендов на платформе. С января по июль 2025 года спрос на устройства компании вырос в 1,3 раза. Особенно активно покупали Galaxy A55 5G, A16 4G, A35 5G, а также флагманы серии S24.

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Источник:
Яндекс
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