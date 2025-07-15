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Дизайн и основные характеристики CMF Watch 3 Pro утекли в сеть

На китайском сайте объявлений появились еще неанонсированные смарт-часы CMF.

Неделю назад в сети появилась информация о том, что CMF by Nothing готовится представить новые смарт-часы. При этом CMF Watch 3 Pro уже «засветились» на китайском сайте объявлений Xianyu.

Интересно, что предыдущая модель называлась «Watch Pro 2» и вышла в июле 2024 года, а новинка получила название «Watch 3 Pro». Однако аналогичное название содержится в документе, поданном в регулирующий орган IMDA, что подтверждает подлинность утечки.

Автор публикации на Xianyu поделился фотографиями упаковки, благодаря чему стали известны дизайн и ключевые характеристики будущих часов. На момент написания материала объявление удалено, но снимки сохранились.

CMF Watch 3 Pro получат круглый дисплей, вращающийся регулятор в виде заводной головки (как у классических часов) и полимерный ремешок в комплекте.

Согласно информации на упаковке, Watch 3 Pro будут оснащены:

  • AMOLED-экраном диагональю 1,43 дюйма с функцией авторегулировки яркости.
  • Алюминиевым корпусом.
  • Двухдиапазонным GPS-модулем для более точного определения местоположения.
  • Более 130 спортивными режимами.
  • Емким аккумулятором (до 13 дней автономной работы).
  • Новой «интеллектуальной» функцией («персональный тренер по бегу и сводки для достижения фитнес-целей»).

Учитывая, что предыдущая модель вышла в июле, официальную презентацию CMF Watch 3 Pro можно ожидать в ближайшее время, хотя компания пока не делала никаких анонсов.

Что касается стоимости новинки, то в предыдущей утечке фигурировала цена в €99. Напомним, стоимость Watch Pro 2 составляла €69.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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