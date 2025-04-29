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Продажи CMF Phone 2 Pro и серии наушников Buds 2 начались на AliExpress

Для покупки доступны CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus.

На AliExpress стартовали продажи новых устройств от Nothing — смартфона CMF Phone 2 Pro и беспроводных наушников CMF Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus.

Примечательно, что цены на устройства ниже, чем в Европе:

  • CMF Phone 2 Pro (8/128 ГБ) — от 19 427 рублей
  • CMF Phone 2 Pro (8/256 ГБ) — от 21 886 рублей
  • CMF Buds 2 — от 3 984 рубля
  • CMF Buds 2a — от 3 171 рубль
  • CMF Buds 2 Plus — от 4 797 рублей

Напомним, CMF Phone 2 Pro и серия наушников Buds 2 дебютировала 28 апреля. Одной из ключевых фишек смартфона стала возможность самостоятельно печатать на 3D-принтере аксессуары, включая задние панели. Подробнее о характеристиках смартфона читайте в отдельном материале.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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