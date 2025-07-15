HONOR представила игровой планшет Pad GT2 Pro с экраном 165 Гц и Snapdragon 8 Gen 3

В Китае вместе со смартфоном HONOR X70 был анонсирован новый планшет HONOR Pad GT2 Pro. Новинка ориентирована на пользователей, ценящих высокую производительность и качественное изображение.

HONOR Pad GT2 Pro получил 12,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. За производительность отвечает мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Планшет оснащен восьмью динамиками для объемного звука, аккумулятором на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт, а также основной и фронтальной камерами. Толщина цельнометаллического корпуса составляет всего 5,95 мм, а вес — 532 г.

Новинка поступит в продажу в Китае 28 июля по цене от 2499 юаней (~27 200 рублей) за конфигурацию 8/128 ГБ.