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Популярный смартфон Nothing не получит Android 16

Три обещанных обновления ОС уже вышли.

Nothing завершила цикл крупных обновлений операционной системы для своего первого смартфона — Phone (1). Устройство, вышедшее в 2022 году с Android 12, получило обещанные три версии ОС, последней из которых стал Android 15.

Таким образом, по предварительным данным, Nothing Phone (1) не получит Android 16. Тем не менее на смартфон продолжат приходить патчи безопасности.

При этом Nothing может пересмотреть свою позицию и предложить дополнительное обновление для своего дебютного смартфона. Случиться ли это — станет известно совсем скоро.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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