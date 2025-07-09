CMF by Nothing готовит к выходу новые смарт-часы Watch Pro 3

CMF, суббренд британской компании Nothing, готовится представить новые смарт-часы Watch Pro 3. Некоторые подробности и стоимость новинки раскрыло издание YTECHB.

Отмечается, что одной из расцветок CMF Watch Pro 3 станет Dark Gray. При этом цена устройства вырастет до €99. Напомним, стоимость Watch Pro 2 составляла €69.

Повышение цены, вероятно, будет связано со значительным аппаратным улучшением, обновленным дизайном и новыми функциями.

Точная дата выхода CMF Watch Pro 3 пока неизвестна, но ожидается, что смарт-часы будут официально анонсированы уже в ближайшие недели.