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CMF by Nothing готовит к выходу новые смарт-часы Watch Pro 3

Третье поколение умных часов подорожает почти на 50%.

CMF, суббренд британской компании Nothing, готовится представить новые смарт-часы Watch Pro 3. Некоторые подробности и стоимость новинки раскрыло издание YTECHB.

Отмечается, что одной из расцветок CMF Watch Pro 3 станет Dark Gray. При этом цена устройства вырастет до €99. Напомним, стоимость Watch Pro 2 составляла €69.

Повышение цены, вероятно, будет связано со значительным аппаратным улучшением, обновленным дизайном и новыми функциями.

Точная дата выхода CMF Watch Pro 3 пока неизвестна, но ожидается, что смарт-часы будут официально анонсированы уже в ближайшие недели.

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Источник:
YTECHB
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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