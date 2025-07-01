Nothing выпустила полноразмерные наушники Headphones (1)

Компания Nothing официально представила свою первую модель накладных наушников Headphones (1). Устройство унаследовало узнаваемый дизайн бренда и обзавелось флагманскими характеристиками, включая до 80 часов работы без подзарядки и настроенную акустику от KEF.

Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками с никелированными диафрагмами из полиуретана. За звук отвечает технология Adaptive Bass, поддерживается пространственное аудио и определение положения головы. Среди кодеков: AAC, SBC и LDAC, подключение происходит через Bluetooth 5.3.

Функция активного шумоподавления снижает уровень шума до 42 дБ, а прозрачный режим пропускает внешние звуки, включая частоты до 2 кГц. Хотя цифры выглядят внушительно, в Nothing снова не удержались от маркетинга на грани смысла. Важно понимать, что без реального замера понять эффективность встроенных систем сложно.

Аккумулятор на 1040 мА·ч обеспечивает до 35 часов с ANC и до 80 часов без него. Зарядка отображается через LED-индикаторы, а в списке функций — Google Fast Pair, Find My Device, Low Lag Mode для игр и настройка звука под пользователя.

Корпус весит 329 граммов, габариты составляют 173,85 × 189,25 × 78 мм. Зарядный кейс твёрдый и достаточно внушительных 220 × 220 × 52 мм с весом 264 г.

Nothing Headphones (1) обойдутся в $299 и будут доступны в черном и белом цветах. Предзаказ стартует 4 июля, а в продаже наушники появятся 15 июля.