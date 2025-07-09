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Снуп Догг выпустил трек о подарках в Telegram и блокчейне TON

Рекламный трек про цифровые коллекционные подарки.

Снуп Догг представил клип на трек «Gifts» — песню, посвящённую цифровым подаркам, которые теперь можно отправлять в Telegram. 

В треке рэпер в привычной манере сочетает иронию, хвастовство и фирменный сленг. Он называет себя настоящим OG, делает отсылки к «хоуми» Дурову, приватности, блокчейну и «прокачке» Telegram-профиля.

Оригинал на YouTube

В сети уже обсуждают, что таким образом Снуп тизерит собственную коллекцию NFT-подарков, которую вскоре может анонсировать внутри Telegram. 

Напомним, канал в мессенджере он завёл в мае 2025 года.

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Источник:
YouTube
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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