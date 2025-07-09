Снуп Догг выпустил трек о подарках в Telegram и блокчейне TON

Снуп Догг представил клип на трек «Gifts» — песню, посвящённую цифровым подаркам, которые теперь можно отправлять в Telegram.

В треке рэпер в привычной манере сочетает иронию, хвастовство и фирменный сленг. Он называет себя настоящим OG, делает отсылки к «хоуми» Дурову, приватности, блокчейну и «прокачке» Telegram-профиля.

Оригинал на YouTube

В сети уже обсуждают, что таким образом Снуп тизерит собственную коллекцию NFT-подарков, которую вскоре может анонсировать внутри Telegram.

Напомним, канал в мессенджере он завёл в мае 2025 года.