YouTube отключил рекламу для россиян по всему миру — доходы блогеров обнулились

YouTube окончательно отключил россиян от рекламной модели. Теперь монетизация недоступна, даже если пользователь заходит с иностранного IP. Изменения уже почувствовали блогеры: доходы обнулились, а в аналитике исчезли рекламные просмотры из России.

Платформа теперь определяет регион зрителя не только по IP, но и по языку системы, региону аккаунта, способам оплаты и активности в других сервисах Google. Даже за пределами РФ реклама не показывается.

В письме партнёрам YouTube уточняется, что система была обновлена для «точного показа рекламы нужной аудитории». Фактически это означает: реклама в русскоязычном контенте теперь почти не появляется, если язык не входит в интерес рекламодателей.

Блогеры называют происходящее финальной стадией отключения аудитории из России от глобальной рекламной системы. Для зрителей это выглядит как бесплатный YouTube Premium: видео запускаются без рекламы, даже без подписки и блокировщиков.

В чём причина?

Согласно источникам, рекламодатели всё чаще жалуются на появление их объявлений в русскоязычном контенте. Google в ответ перестроил систему таргетинга, чтобы избегать «ошибочных» показов.

Что ждёт блогеров?

Авторы ожидают дальнейший отток зрителей и снижение мотивации оставаться на платформе. Одни ищут альтернативы вроде Boosty и Telegram, другие попробуют переориентироваться на зарубежную аудиторию.