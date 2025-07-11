Новости

YouTube отключил рекламу для россиян по всему миру — доходы блогеров обнулились

Даже через VPN или если находятся за границей.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:20

YouTube окончательно отключил россиян от рекламной модели. Теперь монетизация недоступна, даже если пользователь заходит с иностранного IP. Изменения уже почувствовали блогеры: доходы обнулились, а в аналитике исчезли рекламные просмотры из России.

Платформа теперь определяет регион зрителя не только по IP, но и по языку системы, региону аккаунта, способам оплаты и активности в других сервисах Google. Даже за пределами РФ реклама не показывается.

В письме партнёрам YouTube уточняется, что система была обновлена для «точного показа рекламы нужной аудитории». Фактически это означает: реклама в русскоязычном контенте теперь почти не появляется, если язык не входит в интерес рекламодателей.

Блогеры называют происходящее финальной стадией отключения аудитории из России от глобальной рекламной системы. Для зрителей это выглядит как бесплатный YouTube Premium: видео запускаются без рекламы, даже без подписки и блокировщиков.

В чём причина?

Согласно источникам, рекламодатели всё чаще жалуются на появление их объявлений в русскоязычном контенте. Google в ответ перестроил систему таргетинга, чтобы избегать «ошибочных» показов.

Что ждёт блогеров?

Авторы ожидают дальнейший отток зрителей и снижение мотивации оставаться на платформе. Одни ищут альтернативы вроде Boosty и Telegram, другие попробуют переориентироваться на зарубежную аудиторию.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
YouTube перестал работать на миллионах старых iPhone и iPad
YouTube вчетверо обогнал VK по объёму рекламы у блогеров в России
YouTube запускает подписку Premium для двоих — дешевле семейной
YouTube впервые за 10 лет изменил дизайн видеоплеера. Пользователи недовольны
YouTube будет запрещать рекламу казино
YouTube изменит рекламу в видео: зрителей ждут новые паузы
YouTube полностью удалят из выдачи в российских поисковиках
Создатели расширения «ЮБуст» сообщили о его «полной краже»
В России готовятся к полной блокировке YouTube
YouTube в России начали замедлять ещё сильнее
YouTube внедряет голосовые сообщения в комментариях под видео
YouTube потребовал от российских блогеров удалить видео о VPN
Роскомнадзор опроверг восстановление доступа к YouTube в России
Google не зафиксировал восстановления доступа к YouTube в России
YouTube снова работает в России без ограничений
YouTube тестирует новый дизайн главной страницы
На YouTube появилась метка «Снято на камеру» для видео без ИИ и монтажа
Telegram готовит конкурента YouTube
YouTube массово блокирует пользователей с VPN
YouTube в России могут полностью заблокировать, но с одним условием

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK