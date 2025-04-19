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Карл Пей назвал дату выхода Nothing Phone (3)

Ждать осталось недолго.

Долгожданный смартфон Nothing Phone (3) выйдет в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщил основатель бренда Карл Пей в ходе короткой сессии вопросов и ответов в соцсети X.

Несмотря на то, что в этом году Nothing уже представила новые среднебюджетники, поклонники бренда продолжают ждать полноценного преемника Phone (2), который вышел в июле 2023 года.

В прошлом году Nothing объявила, что Phone (3) выйдет только в 2025 году. Позже в сеть просочился внутренний документ компании, где упоминались планы по интеграции ИИ в будущие устройства. При этом точной даты презентации не было.

Теперь Карл Пей подтвердил, что релиз Nothing Phone (3) состоится в третьем квартале 2025 года — то есть с июля по октябрь.

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Источник:
9to5google
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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