Новости

Утечка раскрыла характеристики Nothing Headphones (1)

Наушники обещают до 80 часов работы.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 23:01

Android Headlines опубликовал подробности о первых полноразмерных наушниках от Nothing. Официальный анонс ожидается 1 июля.

Согласно утечке, модель Nothing Headphones (1) получит 40-миллиметровые динамики с настройкой от KEF и поддержку пространственного звука. Вес устройства составит 329 грамм при габаритах 173,85 на 189,25 на 78 мм.

Аккумулятор ёмкостью 1040 мА·ч обеспечит до 80 часов автономной работы без шумоподавления и до 35 часов с активным ANC. Заявлена поддержка быстрой зарядки.

Наушники оснащены Bluetooth 5.3 и совместимы с кодеками AAC, SBC и LDAC. Среди функций значатся адаптивное шумоподавление, режим прозрачности, Google Fast Pair, мультипойнт, персональный звуковой профиль, распознавание положения головы и возможность поиска устройства.

Nothing Headphones (1) будут представлены 1 июля одновременно с новым смартфоном Nothing Phone (3).

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Android Headlines
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Живые фото полноразмерных наушников Nothing Headphone (1) утекли в сеть
Самый «долгоиграющий» Nothing Phone? Новая модель обещает рекордную поддержку
Nothing представит первые полноразмерные наушники Headphone (1) вместе с Phone (3)
Nothing Phone (3) получил дату выхода
Nothing опубликовала первый тизер Phone (3)
Xiaomi 16 получит «прозрачную» версию в стиле Nothing
Официально: Nothing Phone (3) выйдет в июле
Популярный смартфон Nothing не получит Android 16
Nothing готовится к выпуску полноразмерных наушников
Продажи CMF Phone 2 Pro и серии наушников Buds 2 начались на AliExpress
CMF Phone 2 Pro представлен официально: OLED-дисплей, съёмная крышка и аксессуары на 3D-принтере
Карл Пей назвал дату выхода Nothing Phone (3)
Nothing раскрыла процессор CMF Phone 2 Pro и разочаровала фанатов
Утечка: официальные рендеры и характеристики наушников CMF Buds 2
CMF Phone 2 Pro получил официальную дату анонса
Nothing и CMF тизерят сразу четыре новых устройства
Nothing предложила фанатам создать спецверсию Phone (3a)
Nothing Phone (3a) и (3a) Pro получили обновление с новой функцией Camera Capture
10 лучших смартфонов до 20 000 рублей в феврале 2025 года
Неанонсированный CMF Phone 2 показали на шпионском фото
Nothing Phone (3a) и (3a) Pro появятся в России: цены и доступность

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK