Утечка раскрыла характеристики Nothing Headphones (1)

Android Headlines опубликовал подробности о первых полноразмерных наушниках от Nothing. Официальный анонс ожидается 1 июля.

Согласно утечке, модель Nothing Headphones (1) получит 40-миллиметровые динамики с настройкой от KEF и поддержку пространственного звука. Вес устройства составит 329 грамм при габаритах 173,85 на 189,25 на 78 мм.

Аккумулятор ёмкостью 1040 мА·ч обеспечит до 80 часов автономной работы без шумоподавления и до 35 часов с активным ANC. Заявлена поддержка быстрой зарядки.

Наушники оснащены Bluetooth 5.3 и совместимы с кодеками AAC, SBC и LDAC. Среди функций значатся адаптивное шумоподавление, режим прозрачности, Google Fast Pair, мультипойнт, персональный звуковой профиль, распознавание положения головы и возможность поиска устройства.

Nothing Headphones (1) будут представлены 1 июля одновременно с новым смартфоном Nothing Phone (3).

