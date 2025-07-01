Nothing официально представила Phone (3)

После череды утечек и месяцев ожидания Nothing анонсировала свой новый смартфон Phone (3). Главное визуальное отличие от предшественников заключается в отказе от фирменной LED-подсветки Glyph. Вместо неё на задней панели теперь установлен OLED-дисплей Glyph Matrix, который отображает время, уведомления и системную информацию.

Устройство получило корпус с защитой IP68 и весом 218 граммов. Экран — 6,67 дюйма, разрешение 2800×1260 точек, пиковая яркость до 4500 нит и частота обновления до 120 Гц. Защита обеспечена стеклом Gorilla Glass 7i.

Внутри установлен восьмиядерный Snapdragon 8s Gen 4 с частотой до 3,21 ГГц. Доступны конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

Основная камера — 50 Мп с крупным сенсором 1/1.3, апертурой f/1.68 и оптической стабилизацией. Также установлен 50-мегапиксельный перископический модуль с трёхкратным зумом и широкоугольная камера на 50 Мп. Фронтальная камера — также 50 Мп.

Смартфон получил аккумулятор на 5150 мА·ч с кремниево-углеродной основой, поддерживающий зарядку мощностью до 65 Вт по кабелю, до 15 Вт по воздуху и реверсивную зарядку на 5 и 7,5 Вт. Поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eSIM, NFC и все основные 5G-диапазоны.

Phone (3) работает на Nothing OS 3.5, построенной на Android 15. Компания обещает 5 лет обновлений Android и 7 лет патчей безопасности, что весьма редко, даже среди крупных производителей.

Предзаказ стартует 4 июля. Цены следующие:

799 фунтов стерлингов (~86 100 ₽) за версию 12/256 ГБ

899 фунтов (~97 000 ₽) за конфигурацию 16/512 ГБ

Ставка сделана на премиальный дизайн, долгосрочную поддержку и нестандартные решения. Основной прицел на фанатов бренда.