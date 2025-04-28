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CMF Phone 2 Pro представлен официально: OLED-дисплей, съёмная крышка и аксессуары на 3D-принтере

Доступный смартфон с мощным процессором и модульным дизайном, поддерживающий 3D-печать.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 18:39

Компания CMF, суббренд Nothing, анонсировала новый бюджетный смартфон Phone 2 Pro, который, помимо хороших характеристик, предлагает уникальную возможность: пользователи могут сами печатать аксессуары, включая задние панели, на 3D-принтере.

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Смартфон получил три задние камеры: основную на 50 МП, сверхширокоугольную на 8 МП и телевик на 50 МП с 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера — 16 МП.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и обратной зарядки на 5 Вт, что удобно для зарядки аксессуаров.

Особенность дизайна — модульность, сохраняющаяся с предыдущего поколения. Заднюю панель можно легко заменить или напечатать самостоятельно с помощью 3D-принтера. Также появилась боковая кнопка Essential Key, которая позволяет быстро делать скриншоты или запускать диктофон. Корпус выполнен из пластика и защищён по стандарту IP54 от пыли и брызг.

CMF Phone 2 Pro будет продаваться по цене от €259 за версию с 128 ГБ памяти и от €289 за модель с 256 ГБ памяти.

Смартфон будет получать три года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности, что делает его ещё более привлекательным выбором для покупателей, ищущих доступное и функциональное устройство.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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