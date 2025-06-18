Самый «долгоиграющий» Nothing Phone? Новая модель обещает рекордную поддержку

Nothing Phone (3) обещает стать самым долгоживущим смартфоном бренда с точки зрения софта. Устройство получит 5 крупных обновлений Android и 7 лет патчей безопасности — это значительно больше, чем у предшественника Phone (2), которому полагалось 3 года Android-апдейтов.

Соучредитель компании Акис Эвангелидис пояснил, что выбор чипа Snapdragon 8s Gen 4 вместо 8 Gen 3 был связан с более сильным GPU, NPU и улучшенным стандартом поддержки от Qualcomm.

Nothing обещает «супербыстрый и плавный» опыт благодаря оптимизациям Nothing OS.

Глобальный релиз Phone (3) намечен на 1 июля 2025 года.