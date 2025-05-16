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Nothing готовится к выпуску полноразмерных наушников

Обещают удобство, эффектный внешний вид и звук, не хуже AirPods Max, но по более доступной цене.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 01:46

Бренд Nothing, известный своими прозрачными смартфонами и наушниками, официально подтвердил: этим летом выйдут их первые большие (over-ear) наушники.

Речь идёт о полноценной гарнитуре с оголовьем — в отличие от привычных «вкладышей». В компании заявили, что хотят сделать необычный и узнаваемый дизайн, чтобы наушники выделялись на фоне остальных. При этом кнопки будут крупными и удобными — так, чтобы не пришлось всматриваться или нащупывать на ощупь.

По звуку Nothing тоже делает амбициозные заявления. Там уверены: даже пользователи дорогих моделей, вроде Apple AirPods Max, не будут разочарованы.

Ожидается, что релиз может произойти уже летом, хотя точной даты пока нет. Вполне возможно, что новинка выйдет вместе с Nothing Phone (3) — компания намекнула на это в недавнем ролике.

Ранее состоялся не менее заметный анонс от Sony — компания представила флагманские наушники WH-1000XM6.

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Источник:
YouTube Nothing
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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