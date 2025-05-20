Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Официально: Nothing Phone (3) выйдет в июле

В ближайшие недели ожидается много тизеров новинки.

Nothing официально сообщила, что представит новый смартфон Phone (3) в июле 2025 года. Точная дата выхода пока не раскрывается. Но можно с уверенностью сказать, что в ближайшие недели ожидается много тизеров новинки.

Ранее основатель компании Карл Пей подтвердил, что ценник Nothing Phone (3) будет около £800 (~86 000 рублей). Это заметно выше, чем стоимость Phone (2) — от £579 (~62 300 рублей) на старте продаж.

С учетом заявлений о «премиальных материалах», «значительном приросте производительности» и улучшенном программном обеспечении, Phone (3), по всей видимости, станет флагманским устройством.

По слухам, вместе с обычной версией на презентации представят и старшую — Phone (3) Pro.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Acer выпустила портативный монитор с двумя экранами
сегодня в 13:47
Realme выпустит спецверсию смартфона GT 7 в коллаборации с Aston Martin
сегодня в 12:14
Обзор Яндекс Станции Стрит: не JBL, но умеет больше
сегодня в 11:00
Портативная колонка Яндекс Станция Стрит поступила в продажу
сегодня в 11:00
Apple перестала подписывать iOS 18.4.1 — откатиться больше нельзя
сегодня в 09:55
Продажи планшета HONOR Pad X9a стартовали в России
сегодня в 09:40
Популярный смартфон Nothing не получит Android 16
сегодня в 08:58
Razer представила обновленный игровой ноутбук Blade 14 с видеокартой RTX 5070
сегодня в 07:00
Линейку смартфонов realme 14 представят в России 29 мая
вчера в 17:21
Анонс Huawei MateBook Fold — ноутбук со складным экраном на HarmonyOS
вчера в 17:07

Обзоры на The GEEK