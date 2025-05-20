Официально: Nothing Phone (3) выйдет в июле

Nothing официально сообщила, что представит новый смартфон Phone (3) в июле 2025 года. Точная дата выхода пока не раскрывается. Но можно с уверенностью сказать, что в ближайшие недели ожидается много тизеров новинки.

Ранее основатель компании Карл Пей подтвердил, что ценник Nothing Phone (3) будет около £800 (~86 000 рублей). Это заметно выше, чем стоимость Phone (2) — от £579 (~62 300 рублей) на старте продаж.

С учетом заявлений о «премиальных материалах», «значительном приросте производительности» и улучшенном программном обеспечении, Phone (3), по всей видимости, станет флагманским устройством.

По слухам, вместе с обычной версией на презентации представят и старшую — Phone (3) Pro.