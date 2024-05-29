Nothing Phone (2a) получил обновление ОС 2.5.6

Компания Nothing выпустила очередное обновление операционной системы Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2a).
Список изменений Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2a)
Новые функции:
- Новая функция «Скрыть панель навигации», ее можно найти в разделе Настройки > Система > Жесты > Режим навигации > Настройки навигации жестами > Скрыть панель навигации
- Долгое нажатие на виджет теперь вызывает больше опций
- Появилась возможность включать или отключать вибрацию для других вызовов и уведомлений во время разговора
Улучшения:
- Обновление безопасности Google от мая 2024 года
- Оптимизирована логика функции auto HDR в камере
Исправления ошибок:
- Исправлены некоторые проблемы совместимости с Android Auto
- Исправлена проблема, при которой экран не включался автоматически после использования кнопки питания для его выключения во время входящего вызова
- Исправлены некоторые проблемы с виджетом ChatGPT
- Исправлена проблема, из-за которой панель уведомлений сужалась при получении некоторых уведомлений
- Оптимизирована общая стабильность системы
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае их отсутствия, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.5а согласно инструкции.