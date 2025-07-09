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Бюджетные OPPO A5 и A5i Pro с батареей 6000 мАч и защитой IP65 вышли в России

Смартфоны сочетают в себе надежность и высокую автономность.

В России начались продажи OPPO A5 и A5i Pro — бюджетных смартфонов с акцентом на надежность и высокую автономность.

OPPO A5

OPPO A5 получил 6,67-дюймовый LCD-экран с разрешением 1604х720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 1000 нит. Аппаратной основой смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, дополненный 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп с автофокусом, а также 5-мегапиксельной фронталкой с углом обзора 77 градусов.

Одной из ключевых особенностей A5 стал аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 45 Вт, а также защита от воды и пыли по стандарту IP65.

OPPO A5 доступен в цветах «аквамарин» и «жемчуг» по цене 13 999 рублей.

OPPO A5i Pro

A5i Pro в большинстве своем повторяет A5. Новинка получила тот же 6,67-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 6s Gen 1, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, защиту по стандарту IP65 и камеры 50+5 Мп. Отличие — 8 ГБ оперативной, но 128 ГБ постоянной памяти.

Смартфон представлен в «темно-фиолетовом» и «белом» цветах по цене 11 999 рублей.

Напомним, в июне на российском рынке также вышел доступный OPPO A5x с батареей 6000 мАч и защитой IP65.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Доступный OPPO A5x с батареей 6000 мАч и защитой IP65 вышел в России
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