Nothing опубликовала первый тизер Phone (3)

На прошлой неделе стало известно, что Nothing Phone (3) выйдет в июле 2025 года. А сегодня в соцсетях компания опубликовала первый тизер долгожданного флагмана.

Традиционно на изображении-тизере показали один из элементов корпуса смартфона.

Кроме того, соответствующий рекламный баннер уже появился на индийской торговой площадке Flipkart. Таким образом, можно сделать вывод, что на тизере действительно Phone (3).