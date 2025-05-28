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Nothing опубликовала первый тизер Phone (3)

Традиционно показали один из элементов корпуса.

На прошлой неделе стало известно, что Nothing Phone (3) выйдет в июле 2025 года. А сегодня в соцсетях компания опубликовала первый тизер долгожданного флагмана.

Традиционно на изображении-тизере показали один из элементов корпуса смартфона.

Кроме того, соответствующий рекламный баннер уже появился на индийской торговой площадке Flipkart. Таким образом, можно сделать вывод, что на тизере действительно Phone (3).

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Источник:
The GEEK, X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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