График обновления смартфонов HONOR в России до MagicOS 10 на Android 16

С января новая прошивка начнёт распространяться на российские устройства.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:58

С января 2026 года смартфоны и планшеты HONOR в России начнут получать долгожданное обновление MagicOS 10 на базе Android 16. Об этом представители компании рассказали в соцсетях.

В первом полугодии 2026 года обновиться смогут владельцы следующих устройств:

  • Январь — HONOR 400, HONOR 400 Pro;
  • Февраль — HONOR Magic6 Pro, HONOR Magic V3;
  • Март — HONOR Magic5 Pro, HONOR MagicPad 2;
  • Апрель — HONOR Magic V2, HONOR 400 Lite, HONOR X9d, HONOR X9c, HONOR Pad X8a;
  • Май — HONOR 200 Pro, HONOR 200, HONOR 200 Lite, HONOR X6b, HONOR Pad X9a, HONOR Pad V9, HONOR Pad 10.

Проверить наличие обновления можно в «Настройках» > «Система и обновления» > «Обновление ПО».

Подробнее о MagicOS 10

MagicOS 10 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств HONOR
