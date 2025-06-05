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Даже торнадо не остановил фанатов: в мире стартовали продажи Nintendo Switch 2

На фоне релиза Switch 2 спрос на портативки в России вырос на 45%.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 09:51

Сегодня, 5 июня, состоялся мировой релиз Nintendo Switch 2. Консоль обойдётся покупателям в $449 (~35 тысяч рублей) — это на $50 (~4 тысячи рублей) дороже оригинальной модели. Во многих регионах старт продаж сопровождался ажиотажем: геймеры начали занимать очереди у магазинов ещё ночью, чтобы первыми купить новинку.

В Сиэтле у магазина Best Buy очередь растянулась на целый квартал. Аналогичная ситуация наблюдалась в других магазинах сети и точках Gamestop. А в штате Миссури поклонники Nintendo проигнорировали даже предупреждение о торнадо и остались в очереди.

Что в России

На фоне ожидания новой Nintendo Switch 2 в России заметно вырос интерес к портативным игровым консолям. Как сообщили в Яндекс Маркете, активный рост спроса начался в апреле, а в мае число покупок увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим месяцем.

Лидеры по продажам

Наиболее популярными устройствами с начала года стали портативные консоли брендов:

  • Valve (Steam Deck)
  • Game
  • SUP

Во что играют

В топ по продажам игр для портативных платформ вошли:

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  • Big Brain Academy: Brain vs. Brain
  • Minecraft — Nintendo Switch Edition

Где покупают чаще всего

Наибольший интерес к портативным консолям зафиксирован в:

  • Москве и Московской области
  • Санкт-Петербурге
  • Краснодарском крае
  • Свердловской области

Обзоры появились раньше старта

Официальный запуск консоли, как это нередко бывает, не стал сюрпризом: обзоры и анбоксинги начали массово появляться в YouTube ещё до релиза. Многие блогеры получили консоль заранее — благодаря партнёрствам с магазинами или неофициальным поставкам.

Nintendo пока не прокомментировала ситуацию. Учитывая строгую политику компании в отношении утечек, не исключено, что часть блогеров может столкнуться с последствиями.

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Теги: 
Источник:
The GEEK, Яндекс Маркет, X, Reddit
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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