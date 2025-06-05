Даже торнадо не остановил фанатов: в мире стартовали продажи Nintendo Switch 2

Сегодня, 5 июня, состоялся мировой релиз Nintendo Switch 2. Консоль обойдётся покупателям в $449 (~35 тысяч рублей) — это на $50 (~4 тысячи рублей) дороже оригинальной модели. Во многих регионах старт продаж сопровождался ажиотажем: геймеры начали занимать очереди у магазинов ещё ночью, чтобы первыми купить новинку.
В Сиэтле у магазина Best Buy очередь растянулась на целый квартал. Аналогичная ситуация наблюдалась в других магазинах сети и точках Gamestop. А в штате Миссури поклонники Nintendo проигнорировали даже предупреждение о торнадо и остались в очереди.
Что в России
На фоне ожидания новой Nintendo Switch 2 в России заметно вырос интерес к портативным игровым консолям. Как сообщили в Яндекс Маркете, активный рост спроса начался в апреле, а в мае число покупок увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим месяцем.
Лидеры по продажам
Наиболее популярными устройствами с начала года стали портативные консоли брендов:
- Valve (Steam Deck)
- Game
- SUP
Во что играют
В топ по продажам игр для портативных платформ вошли:
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Big Brain Academy: Brain vs. Brain
- Minecraft — Nintendo Switch Edition
Где покупают чаще всего
Наибольший интерес к портативным консолям зафиксирован в:
- Москве и Московской области
- Санкт-Петербурге
- Краснодарском крае
- Свердловской области
Обзоры появились раньше старта
Официальный запуск консоли, как это нередко бывает, не стал сюрпризом: обзоры и анбоксинги начали массово появляться в YouTube ещё до релиза. Многие блогеры получили консоль заранее — благодаря партнёрствам с магазинами или неофициальным поставкам.
Nintendo пока не прокомментировала ситуацию. Учитывая строгую политику компании в отношении утечек, не исключено, что часть блогеров может столкнуться с последствиями.
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