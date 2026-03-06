Интерьерный роутер HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro вышел в России

В России стартовали продажи новых интерьерных роутеров HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro с поддержкой стандарта Wi-Fi 7, который обеспечивает широкое покрытие сети и высокую скорость до 3,6⁠ Гбит/с.

Одной из особенностей WiFi Mesh X3 Pro стал уникальный стильный дизайн, позволяющий устройству гармонично вписываться в интерьер дома или офиса. Внутри находится первая в отрасли прозрачная антенна, а управлять роутером можно через приложение HUAWEI AI Life.

На выбор есть две версии устройства: одиночный роутер и комплект для создания mesh-сети, включающий основной роутер и усилитель беспроводного сигнала. Цены в России следующие: