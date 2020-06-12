Китайские дисплеи BOE не появятся в iPhone 12
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Новости

Китайские дисплеи BOE не появятся в iPhone 12

У представителей Apple появилась еще одна головная боль по поводу своевременного выхода iPhone 12 на рынок. Правда, дело здесь вовсе не в пандемии коронавируса, а в поставщике OLED-экранов компании BOE. Все дело в том, что экраны этого производителя не смогли пройти контроль качества.

Из отчетов по этому поводу пока не ясно, когда и будет ли вообще производиться повторное тестирование дисплеев от BOE. К тому же вопрос о своевременном выходе iPhone 12 становится все острее. Apple уже имела дело с данным производителем, который еще раньше создавал комплектующие для iPad и MacBook.

  • Boe

Сейчас же у руководителей Apple дилемма. Либо опять прибегнуть к помощи Samsung – главного конкурента на рынке смартфонов и компании-поставщика OLED-экранов, от которой они всячески пытаются уйти. В этом году Apple планирует выпустить сразу четыре смартфона.

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