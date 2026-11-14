GTA VI уже получает патчи: Rockstar выпустила первое обновление до релиза

Grand Theft Auto VI начала получать обновления ещё до официального релиза. Редакторы The GEEK обнаружили на PlayStation 5 загрузку патча версии 1.002.000 размером 1,073 ГБ.

Обновление начало распространяться 13 ноября. По данным PlayStation Game Size, первоначально оно стало доступно половине пользователей, а затем началось распространение среди остальных владельцев предзагруженной игры.

Rockstar Games пока не опубликовала список изменений. Предположительно, разработчики исправляют обнаруженные ошибки и вносят последние технические улучшения перед запуском. Однако точное содержимое патча неизвестно.

Релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.