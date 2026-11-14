GTA VI уже получает патчи: Rockstar выпустила первое обновление до релиза
Новости

GTA VI уже получает патчи: Rockstar выпустила первое обновление до релиза

Список изменений не раскрывается.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:14
GTA VI уже получает патчи: Rockstar выпустила первое обновление до релиза

Grand Theft Auto VI начала получать обновления ещё до официального релиза. Редакторы The GEEK обнаружили на PlayStation 5 загрузку патча версии 1.002.000 размером 1,073 ГБ.

Обновление начало распространяться 13 ноября. По данным PlayStation Game Size, первоначально оно стало доступно половине пользователей, а затем началось распространение среди остальных владельцев предзагруженной игры.

Rockstar Games пока не опубликовала список изменений. Предположительно, разработчики исправляют обнаруженные ошибки и вносят последние технические улучшения перед запуском. Однако точное содержимое патча неизвестно.

Релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Цифровые предзаказы GTA VI оценили в $1,18 млрд ещё до выхода игры

Take-Two сообщила, что предзаказы значительно опережают её ожидания.
Ценомер Где дешевле купить GTA VI на PS5 и Xbox Series X|S: сравнение цен Новости Перед выходом GTA VI карты пополнения PlayStation Store продают с наценкой более 100%

Похожие материалы

OLED Philips выпустила игровой QD-OLED-монитор с гарантией от выгорания на три года

Датчик присутствия затемняет экран, если не обнаруживает пользователя рядом.

 Wolfenstein 3 Xbox анонсировала Wolfenstein 3 от студии MachineGames

Пока стадия активной разработки.

 NFS Легендарную NFS Underground перенесли в браузер. Мы запустили её на iPhone

Гонка 2003 года работает с сенсорным управлением и не требует установки приложения.

 GTA VI GTA VI продолжает менять рабочие графики: Logitech разрешила сотрудникам брать игровые выходные

Около 7000 работников получат дополнительный день отдыха для видеоигр.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

EPOMAKER начала продажи HE75 V2 TMR с поддержкой магнитных и механических переключателей Названы самые популярные бюджетные ноутбуки в России на AliExpress iPhone Duo испытали на прочность: первые проблемы возникли после 390 тысяч сгибаний В Windows обнаружили уязвимость, позволяющую получить права SYSTEM Huawei представила первый глюкометр с непрерывным измерением сахара в крови Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

11 ноября · HUAWEI

Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

Суточный мониторинг, надувная манжета и умные функции.
  1. 11 Ноя

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе
  2. 30 Окт

    Apple

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52
  3. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  4. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  5. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
Смотреть все обзоры →