Apple может не успеть добавить Face ID в новый iPhone Duo 2

Встроить Face ID стал главным приоритетом Apple при разработке нового поколения iPhone Duo. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания уже собрала прототипы второй модели.

Речь идёт именно о внешнем экране, который виден при закрытом корпусе. Инженеры пытаются встроить систему распознавания лиц в этот дисплей, и работа над интеграцией ещё продолжается.

Второй приоритет для линейки — Action Button. Не исключено, что она появится как программная доработка кнопки управления камерой: удержание вместо вызова Siri разрешат переназначать на любое приложение. Другие цели следующих поколений — «телевик», а также более тонкий и лёгкий корпус.

Обозреватель 9to5Mac сомневается, что Face ID пригодится только на внешнем экране. Сканер Touch ID неудобен прежде всего на внутреннем дисплее, где к нему трудно дотянуться при смене хвата. Внешний экран обычно держат в одном из двух положений, поэтому распознавание лиц там решает меньше проблем.

Главный риск — сроки. По оценке Гурмана, времени мало, и система пока не готова, поэтому уверенности в том, что все исправления недочётов произойдут во втором поколении, нет. Если Face ID не появится в iPhone Duo 2, то его, вероятно, перенесут на iPhone Duo 3 в 2028 году.