Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)

Более 50 устройств смогут обновиться до новой ОС.
Редакция The GEEK сегодня в 10:41
Vivo завершает обновление своих смартфонов до OriginOS 6 на базе Android 16 и уже приступила к работе над Android 17. Для ряда моделей уже стали доступны бета-версии новой ОС.

Портал Gizmochina опубликовал предварительный список смартфонов Vivo и iQOO, которые могут получить OriginOS 7 (Android 17). Он составлен на основе текущей политики обновлений и предыдущего опыта поддержки устройств.

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые могут получить OriginOS 7 на Android 17

Vivo:

  • Vivo X300;
  • Vivo X300 Pro;
  • Vivo X300 Ultra;
  • Vivo X300 FE;
  • Vivo X200;
  • Vivo X200 Pro;
  • Vivo X200 FE;
  • Vivo X200T;
  • Vivo X100;
  • Vivo X100 Pro;
  • Vivo V70;
  • Vivo V70 FE;
  • Vivo V70 Elite;
  • Vivo V60;
  • Vivo V60e;
  • Vivo V60 Lite;
  • Vivo V60 Lite 4G;
  • Vivo V50;
  • Vivo V50e;
  • Vivo V50 Lite;
  • Vivo V50 Lite 4G;
  • Vivo V40;
  • Vivo V40 Pro;
  • Vivo T4;
  • Vivo T4 Pro;
  • Vivo T4 Ultra;
  • Vivo T4 Lite;
  • Vivo T4x;
  • Vivo T4R;
  • Vivo Y400;
  • Vivo Y400 4G;
  • Vivo Y400 Pro;
  • Vivo Y400 Pro+;
  • Vivo Y300 GT;
  • Vivo Y300t;
  • Vivo Y300i;
  • Vivo Y51 Pro;
  • Vivo Y31d 4G;
  • Vivo Y21 (2026);
  • Vivo Y11 (2026);
  • Vivo Y05 4G.

iQOO:

  • iQOO 15;
  • iQOO 15 Ultra;
  • iQOO 15R;
  • iQOO 13;
  • iQOO 12;
  • iQOO 12 Pro;
  • iQOO Z11x;
  • iQOO Z10;
  • iQOO Z10x;
  • iQOO Z10R;
  • iQOO Z10 Lite;
  • iQOO Neo 10;
  • iQOO Neo 10R;
  • iQOO Neo 9 Pro.
Читайте также
Google выпустила публичную Android 17 Beta 1
Android 17

Google выпустила публичную Android 17 Beta 1

Финальный релиз системы ожидается уже во втором квартале 2026 года.
Google готовит к выходу первую бету Android 17
Android 17

Google готовит к выходу первую бету Android 17

Релиз ожидается в ближайшие недели.
Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч
iQOO

Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч

Один из самых живучих смартфонов на рынке.
Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro
CMF

Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro

Новый чип, увеличенный аккумулятор, быстрая зарядка и металлическая рамка.
Ещё по теме
Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации

Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации
Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек

Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек
HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере

HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере
Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками

Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками
Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей

Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей
HONOR 600 Lite поступил в продажу в России

HONOR 600 Lite поступил в продажу в России
Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок
Apple выпустила iOS 26.4.1

Apple выпустила iOS 26.4.1
Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone
OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке

OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке
Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России
Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном
Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России

Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России
Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27

Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27
