Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)

Vivo завершает обновление своих смартфонов до OriginOS 6 на базе Android 16 и уже приступила к работе над Android 17. Для ряда моделей уже стали доступны бета-версии новой ОС.
Портал Gizmochina опубликовал предварительный список смартфонов Vivo и iQOO, которые могут получить OriginOS 7 (Android 17). Он составлен на основе текущей политики обновлений и предыдущего опыта поддержки устройств.
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые могут получить OriginOS 7 на Android 17
Vivo:
- Vivo X300;
- Vivo X300 Pro;
- Vivo X300 Ultra;
- Vivo X300 FE;
- Vivo X200;
- Vivo X200 Pro;
- Vivo X200 FE;
- Vivo X200T;
- Vivo X100;
- Vivo X100 Pro;
- Vivo V70;
- Vivo V70 FE;
- Vivo V70 Elite;
- Vivo V60;
- Vivo V60e;
- Vivo V60 Lite;
- Vivo V60 Lite 4G;
- Vivo V50;
- Vivo V50e;
- Vivo V50 Lite;
- Vivo V50 Lite 4G;
- Vivo V40;
- Vivo V40 Pro;
- Vivo T4;
- Vivo T4 Pro;
- Vivo T4 Ultra;
- Vivo T4 Lite;
- Vivo T4x;
- Vivo T4R;
- Vivo Y400;
- Vivo Y400 4G;
- Vivo Y400 Pro;
- Vivo Y400 Pro+;
- Vivo Y300 GT;
- Vivo Y300t;
- Vivo Y300i;
- Vivo Y51 Pro;
- Vivo Y31d 4G;
- Vivo Y21 (2026);
- Vivo Y11 (2026);
- Vivo Y05 4G.
iQOO:
- iQOO 15;
- iQOO 15 Ultra;
- iQOO 15R;
- iQOO 13;
- iQOO 12;
- iQOO 12 Pro;
- iQOO Z11x;
- iQOO Z10;
- iQOO Z10x;
- iQOO Z10R;
- iQOO Z10 Lite;
- iQOO Neo 10;
- iQOO Neo 10R;
- iQOO Neo 9 Pro.