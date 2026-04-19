Звезда «Игры престолов» может сыграть в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

Актер Чарльз Дэнс, который сыграл Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», ведет переговоры о роли в сиквеле «Бетмена» Мэтта Ривза. Об этом пишет авторитетное издание Deadline.

Если стороны придут к соглашению, то Дэнс, как ожидается, сыграет отца прокурора Харви Дента. Самого Дента воплотит Себастиан Стэн, а его супругу — Скарлетт Йоханссон.

Главным антагонистом фильма «Бэтмен 2» станет Пингвин в исполнении Колина Фаррелла. К своим ролям вернутся Роберт Паттинсон, Энди Серкис и Джеффри Райт.

Производство блокбастера планируется начать весной, а мировой релиз намечен на 1 октября 2027 года.