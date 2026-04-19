Звезда «Игры престолов» может сыграть в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

«Бэтмен 2» продолжает собирать звездный состав.
Актер Чарльз Дэнс, который сыграл Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», ведет переговоры о роли в сиквеле «Бетмена» Мэтта Ривза. Об этом пишет авторитетное издание Deadline.

Если стороны придут к соглашению, то Дэнс, как ожидается, сыграет отца прокурора Харви Дента. Самого Дента воплотит Себастиан Стэн, а его супругу — Скарлетт Йоханссон.

Главным антагонистом фильма «Бэтмен 2» станет Пингвин в исполнении Колина Фаррелла. К своим ролям вернутся Роберт Паттинсон, Энди Серкис и Джеффри Райт.

Производство блокбастера планируется начать весной, а мировой релиз намечен на 1 октября 2027 года.

Читайте также
Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins
Hot Toys

Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins

Очередной желанный трофей для фанатов Темного рыцаря.
Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight
Бэтмен

Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight

Проект продолжал кинотрилогию Кристофера Нолана.
Фильм «Мортал Комбат 2» получил дату выхода в российских кинотеатрах
Mortal Kombat 2

Фильм «Мортал Комбат 2» получил дату выхода в российских кинотеатрах

Прокат начнется через неделю после мировой премьеры.
Первый трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум» показали на CinemaCon
Marvel

Первый трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум» показали на CinemaCon

События картины развернутся сразу после «Финала».
Ещё по теме
«Топ Ган 3» с Томом Крузом запущен в производство

«Топ Ган 3» с Томом Крузом запущен в производство
Фильм по Call of Duty получил дату выхода

Фильм по Call of Duty получил дату выхода
«Война Миров Z» с Брэдом Питтом получит сиквел

«Война Миров Z» с Брэдом Питтом получит сиквел
Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года
«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов

«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов
100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire

100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire
Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO

Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO
Умер Чак Норрис

Умер Чак Норрис
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дюна: Часть 3»

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дюна: Часть 3»
Названы победители премии «Оскар» 2026

Названы победители премии «Оскар» 2026
Объявлены победители антипремии «Золотая малина 2026»

Объявлены победители антипремии «Золотая малина 2026»
Даты выхода и расписание всех серий 5 сезона сериала «Пацаны»

Даты выхода и расписание всех серий 5 сезона сериала «Пацаны»
Amazon представила тизер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем в главной роли

Amazon представила тизер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем в главной роли
Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля

Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля
