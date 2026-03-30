100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire

Журнал Empire опубликовал список 100 лучших фильмов всех времен. Рейтинг основан на мнениях более чем тысячи обычных зрителей: каждый участник назвал по 20 любимых картин, после чего редакция взвесила голоса, сопоставила с экспертной оценкой редакции и опубликовала итоговый список.
В результате получился по-настоящему разнообразный список, охватывающий разные эпохи, жанры и стили — от классических драм и криминальных саг до фантастики, анимации и авторского кино.
Топ-100 лучших фильмов всех времен
- «Челюсти» (1975);
- «Крестный отец» (1972);
- «Побег из Шоушенка» (1994);
- «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» (1980);
- «Чужие» (1986);
- «Начало» (2010);
- «Славные парни» (1990);
- «Звездные войны» (1977);
- «Властелин колец: Братство Кольца» (2001);
- «Темный Рыцарь» (2008);
- «Криминальное чтиво» (1994);
- «Назад в будущее» (1985);
- «Парк юрского периода» (1993);
- «В поисках утраченного ковчега» (1981);
- «Бегущий по лезвию» (1982);
- «Крестный отец 2» (1974);
- «Чужой» (1979);
- «Терминатор 2: Судный день» (1991);
- «Интерстеллар» (2014);
- «Схватка» (1995);
- «Властелин колец: Возвращение короля» (2003);
- «Матрица» (1999);
- «Крепкий орешек» (1988);
- «Нефть» (2007);
- «2001 год: Космическая одиссея» (1968);
- «Гладиатор» (2000);
- «Паразиты» (2019);
- «Апокалипсис сегодня» (1979);
- «12 разгневанных мужчин» (1957);
- «Касабланка» (1942);
- «Нечто» (1982);
- «Семь» (1995);
- «Властелин колец: Две крепости» (2002);
- «Сияние» (1980);
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);
- «На гребне волны» (1991);
- «Бойцовский клуб» (1999);
- «Хороший, плохой, злой» (1966);
- «Лоуренс Аравийский» (1962);
- «Малхолланд Драйв» (2001);
- «Список Шиндлера» (1993);
- «Спасти рядового Райана» (1998);
- «Ла-Ла Ленд» (2016);
- «Таксист» (1976);
- «Прошлые жизни» (2023);
- «Одержимость» (2014);
- «Эта замечательная жизнь» (1947);
- «Мстители: Война бесконечности» (2018);
- «Психо» (1960);
- «Старикам тут не место» (2007);
- «Окно во двор» (1954);
- «Гражданин Кейн» (1941);
- «Головокружение» (1958);
- «Прочь» (2017);
- «Типа крутые легавые» (2007);
- «Унесённые призраками» (2001);
- «Семь самураев» (1954);
- «Титаник» (1997);
- «Изгоняющий дьявола» (1973);
- «Фарго» (1996);
- «Социальная сеть» (2010);
- «Вечное сияние чистого разума» (2004);
- «Большой Лебовски» (1998);
- «Оппенгеймер» (2023);
- «Хищник» (1987);
- «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989);
- «Делай как надо» (1989);
- «Мстители: Финал» (2019);
- «Бабадук» (2014);
- «Дитя человеческое» (2006);
- «Прибытие» (2016);
- «Магнолия» (1999);
- «Король Лев» (1994);
- «На игле» (1996);
- «Молчание ягнят» (1991);
- «Однажды в… Голливуде» (2019);
- «Любовное настроение» (2000);
- «Охотники за привидениями» (1984);
- «Приключения Паддингтона 2» (2017);
- «Человек-паук: Через вселенные» (2018);
- «Всё везде и сразу» (2022);
- «Горбатая гора» (2005);
- «Бесславные ублюдки» (2009);
- «Лабиринт Фавна» (2006);
- «Рокки» (1976);
- «Леди Берд» (2017);
- «Бешеный бык» (1980);
- «Пианино» (1993);
- «Американский психопат» (2000);
- «День сурка» (1993);
- «Отель «Гранд Будапешт»» (2014);
- «Пролетая над гнездом кукушки» (1975);
- «Трудности перевода» (2003);
- «Лунный свет» (2016);
- «Помни» (2000);
- «Инопланетянин» (1982);
- «Барби» (2023);
- «Когда Гарри встретил Салли» (1989);
- «Портрет девушки в огне» (2019);
- «Аватар» (2009).
