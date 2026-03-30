100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire

От «Крестного отца» до «Паразитов» и «Звездных войн» — список величайших фильмов всех времен по версии журнала Empire.
Редакция The GEEK сегодня в 14:29

Журнал Empire опубликовал список 100 лучших фильмов всех времен. Рейтинг основан на мнениях более чем тысячи обычных зрителей: каждый участник назвал по 20 любимых картин, после чего редакция взвесила голоса, сопоставила с экспертной оценкой редакции и опубликовала итоговый список.

В результате получился по-настоящему разнообразный список, охватывающий разные эпохи, жанры и стили — от классических драм и криминальных саг до фантастики, анимации и авторского кино.

Топ-100 лучших фильмов всех времен

  1. «Челюсти» (1975);
  2. «Крестный отец» (1972);
  3. «Побег из Шоушенка» (1994);
  4. «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» (1980);
  5. «Чужие» (1986);
  6. «Начало» (2010);
  7. «Славные парни» (1990);
  8. «Звездные войны» (1977);
  9. «Властелин колец: Братство Кольца» (2001);
  10. «Темный Рыцарь» (2008);
  11. «Криминальное чтиво» (1994);
  12. «Назад в будущее» (1985);
  13. «Парк юрского периода» (1993);
  14. «В поисках утраченного ковчега» (1981);
  15. «Бегущий по лезвию» (1982);
  16. «Крестный отец 2» (1974);
  17. «Чужой» (1979);
  18. «Терминатор 2: Судный день» (1991);
  19. «Интерстеллар» (2014);
  20. «Схватка» (1995);
  21. «Властелин колец: Возвращение короля» (2003);
  22. «Матрица» (1999);
  23. «Крепкий орешек» (1988);
  24. «Нефть» (2007);
  25. «2001 год: Космическая одиссея» (1968);
  26. «Гладиатор» (2000);
  27. «Паразиты» (2019);
  28. «Апокалипсис сегодня» (1979);
  29. «12 разгневанных мужчин» (1957);
  30. «Касабланка» (1942);
  31. «Нечто» (1982);
  32. «Семь» (1995);
  33. «Властелин колец: Две крепости» (2002);
  34. «Сияние» (1980);
  35. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);
  36. «На гребне волны» (1991);
  37. «Бойцовский клуб» (1999);
  38. «Хороший, плохой, злой» (1966);
  39. «Лоуренс Аравийский» (1962);
  40. «Малхолланд Драйв» (2001);
  41. «Список Шиндлера» (1993);
  42. «Спасти рядового Райана» (1998);
  43. «Ла-Ла Ленд» (2016);
  44. «Таксист» (1976);
  45. «Прошлые жизни» (2023);
  46. «Одержимость» (2014);
  47. «Эта замечательная жизнь» (1947);
  48. «Мстители: Война бесконечности» (2018);
  49. «Психо» (1960);
  50. «Старикам тут не место» (2007);
  51. «Окно во двор» (1954);
  52. «Гражданин Кейн» (1941);
  53. «Головокружение» (1958);
  54. «Прочь» (2017);
  55. «Типа крутые легавые» (2007);
  56. «Унесённые призраками» (2001);
  57. «Семь самураев» (1954);
  58. «Титаник» (1997);
  59. «Изгоняющий дьявола» (1973);
  60. «Фарго» (1996);
  61. «Социальная сеть» (2010);
  62. «Вечное сияние чистого разума» (2004);
  63. «Большой Лебовски» (1998);
  64. «Оппенгеймер» (2023);
  65. «Хищник» (1987);
  66. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989);
  67. «Делай как надо» (1989);
  68. «Мстители: Финал» (2019);
  69. «Бабадук» (2014);
  70. «Дитя человеческое» (2006);
  71. «Прибытие» (2016);
  72. «Магнолия» (1999);
  73. «Король Лев» (1994);
  74. «На игле» (1996);
  75. «Молчание ягнят» (1991);
  76. «Однажды в… Голливуде» (2019);
  77. «Любовное настроение» (2000);
  78. «Охотники за привидениями» (1984);
  79. «Приключения Паддингтона 2» (2017);
  80. «Человек-паук: Через вселенные» (2018);
  81. «Всё везде и сразу» (2022);
  82. «Горбатая гора» (2005);
  83. «Бесславные ублюдки» (2009);
  84. «Лабиринт Фавна» (2006);
  85. «Рокки» (1976);
  86. «Леди Берд» (2017);
  87. «Бешеный бык» (1980);
  88. «Пианино» (1993);
  89. «Американский психопат» (2000);
  90. «День сурка» (1993);
  91. «Отель «Гранд Будапешт»» (2014);
  92. «Пролетая над гнездом кукушки» (1975);
  93. «Трудности перевода» (2003);
  94. «Лунный свет» (2016);
  95. «Помни» (2000);
  96. «Инопланетянин» (1982);
  97. «Барби» (2023);
  98. «Когда Гарри встретил Салли» (1989);
  99. «Портрет девушки в огне» (2019);
  100. «Аватар» (2009).
