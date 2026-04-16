Paramount официально анонсировала работу над продолжением.
Редакция The GEEK сегодня в 21:42
«Война Миров Z» с Брэдом Питтом получит сиквел

На выставке CinemaCon кинокомпания Paramount Pictures подтвердила, что приступила к работе над сиквелом фильма «Война Миров Z».

Пока неизвестно, вернется ли Брэд Питт к роли бывшего следователя ООН Джерри Лейна. Однако, по слухам, его компания Plan B Entertainment может принять участие в разработке новой картины.

Оригинальная «Война Миров Z» вышла в 2013 году и стала коммерчески успешной. При бюджете около $190 млн фильм собрал в мировом прокате примерно $540 млн. Разговоры о продолжении велись на протяжении нескольких лет, однако ранее Paramount Pictures отказалась от проекта из-за его высокой стоимости.

