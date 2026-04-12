Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

«История игрушек 5» — самый ожидаемый фильм лета 2026 года. Соответствующий рейтинг составило издание Fandango, подведя итоги свежего опроса ожиданий зрителей.

Топ самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

«История игрушек 5»; «Человек-паук: Новый день»; «Дьявол носит Prada 2»; «Одиссея»; «Очень страшное кино 6»; «Моана»; «Миньоны и монстры»; «Мортал Комбат 2»; «Супергерл»; «Астрал 6».

Примечательно, что почти все проекты в рейтинге являются продолжениями или частью уже известных франшиз. Даже «Одиссея» Кристофера Нолана, выделяющаяся на их фоне, основана на классическом литературном произведении.