Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

В рейтинг вошли картины разных жанров — от семейной анимации до супергеройских блокбастеров и хорроров.

Редакция The GEEK сегодня в 11:36

«История игрушек 5» — самый ожидаемый фильм лета 2026 года. Соответствующий рейтинг составило издание Fandango, подведя итоги свежего опроса ожиданий зрителей.

  1. «История игрушек 5»;
  2. «Человек-паук: Новый день»;
  3. «Дьявол носит Prada 2»;
  4. «Одиссея»;
  5. «Очень страшное кино 6»;
  6. «Моана»; 
  7. «Миньоны и монстры»;
  8. «Мортал Комбат 2»;
  9. «Супергерл»;
  10. «Астрал 6».

Примечательно, что почти все проекты в рейтинге являются продолжениями или частью уже известных франшиз. Даже «Одиссея» Кристофера Нолана, выделяющаяся на их фоне, основана на классическом литературном произведении.

