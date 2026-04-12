Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

«История игрушек 5» — самый ожидаемый фильм лета 2026 года. Соответствующий рейтинг составило издание Fandango, подведя итоги свежего опроса ожиданий зрителей.
Топ самых ожидаемых фильмов лета 2026 года
- «История игрушек 5»;
- «Человек-паук: Новый день»;
- «Дьявол носит Prada 2»;
- «Одиссея»;
- «Очень страшное кино 6»;
- «Моана»;
- «Миньоны и монстры»;
- «Мортал Комбат 2»;
- «Супергерл»;
- «Астрал 6».
Примечательно, что почти все проекты в рейтинге являются продолжениями или частью уже известных франшиз. Даже «Одиссея» Кристофера Нолана, выделяющаяся на их фоне, основана на классическом литературном произведении.