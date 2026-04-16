Фильм по Call of Duty получил дату выхода

На выставке CinemaCon кинокомпания Paramount Pictures поделилась новыми подробностями об экранизации популярной игровой серии Call of Duty.

Режиссером проекта назначен Питер Берг, известный по фильмам «Уцелевший» и «Морской бой». Сценарий напишет Тейлор Шеридан, работавший над сериалом «Йеллоустон» и фильмом «Убийца». Продюсером картины выступает Дэвид Глассер, участвовавший в создании проектов «1923» и «Король Талсы».

Президент Activision Роб Костич заявил, что компания остановила выбор на Берге, поскольку полностью доверяет ему постановку фильма по Call of Duty.

Подробности сюжета будущей экранизации пока не раскрываются. Премьера картины состоится 30 июня 2028 года.