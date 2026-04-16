Стали известны режиссер, сценарист и продюсер экранизации.
Редакция The GEEK сегодня в 21:55
Фильм по Call of Duty получил дату выхода

На выставке CinemaCon кинокомпания Paramount Pictures поделилась новыми подробностями об экранизации популярной игровой серии Call of Duty.

Режиссером проекта назначен Питер Берг, известный по фильмам «Уцелевший» и «Морской бой». Сценарий напишет Тейлор Шеридан, работавший над сериалом «Йеллоустон» и фильмом «Убийца». Продюсером картины выступает Дэвид Глассер, участвовавший в создании проектов «1923» и «Король Талсы».

Президент Activision Роб Костич заявил, что компания остановила выбор на Берге, поскольку полностью доверяет ему постановку фильма по Call of Duty.

Подробности сюжета будущей экранизации пока не раскрываются. Премьера картины состоится 30 июня 2028 года.

Читайте также
Activision закрывает Call of Duty: Warzone Mobile
Call of Duty

Activision закрывает Call of Duty: Warzone Mobile

Мобильная версия провалилась у игроков.
Call of Duty: Black Ops 6 стала бесплатной на неделю
Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 6 стала бесплатной на неделю

Акция действует до 20 декабря
Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore
Call of Duty

Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore

21 марта на iOS и Android вышла «королевская...
«Война Миров Z» с Брэдом Питтом получит сиквел
Кино и сериалы

«Война Миров Z» с Брэдом Питтом получит сиквел

Paramount официально анонсировала работу над продолжением.
Ещё по теме
Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года
«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов

«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов
100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire

100 лучших фильмов всех времен по версии журнала Empire
Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO

Вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO
Умер Чак Норрис

Умер Чак Норрис
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дюна: Часть 3»

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дюна: Часть 3»
Названы победители премии «Оскар» 2026

Названы победители премии «Оскар» 2026
Объявлены победители антипремии «Золотая малина 2026»

Объявлены победители антипремии «Золотая малина 2026»
Даты выхода и расписание всех серий 5 сезона сериала «Пацаны»

Даты выхода и расписание всех серий 5 сезона сериала «Пацаны»
Amazon представила тизер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем в главной роли

Amazon представила тизер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем в главной роли
Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля

Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля
Доктор Дум не злодей? Раскрыты детали сюжета фильма «Мстители: Судный день»

Доктор Дум не злодей? Раскрыты детали сюжета фильма «Мстители: Судный день»
Сэм Рэйми поставил точку в вопросе выхода «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

Сэм Рэйми поставил точку в вопросе выхода «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром
Объявлены номинанты премии «Оскар 2026»

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026»
  1. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  3. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  4. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  6. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры
