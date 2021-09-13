Названа дата выхода Android 12

Google пока официально не назвала дату выхода финальной версии Android 12. Однако сетевые источники утверждают, что релиз стоит ожидать в начале октября.

По данным ресурса XDA-Developers, новая мобильная ОС выйдет 4 октября. Дело в том, что в этот день ожидается выход новой версии AOSP (Android Open Source Project). При этом обычно компания выпускает обновление версию AOSP вместе с финальной пользовательской сборкой. Так что есть шансы, что релиз состоится в этот день.

При этом нужно понимать, что в этот день выйдет версия для существующих моделей Pixel, а уже затем выйдут обновления для других моделей. Что касается Pixel 6 с предустановленной Android 12, то они выйдут позже, хотя точной даты пока нет.

Отметим, что в новой версии ОС ожидается немало обновлений. А новые «Пиксели» выйдут в разных цветах.