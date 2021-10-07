Команда «Ок, Google» уходит в прошлое

Скоро Google Assistant будет реагировать на определенные фразы сразу, без произнесения «Ок, Google». Как отмечается, на смартфонах Google Pixel 3 XL с установленной бета-версией Android 12 и приложением Google версии 12.39.17.29 появились быстрые фразы (Quick Phrases).

Эта функция нуждается в первичной активации в настройках Google Assistant, но затем она будет работать постоянно. К примеру, при звонке будильника можно будет сказать «Стоп» или «Отложить», без фразы «Ок, Google». На входящий звонок можно ответить, произнеся «Ответить», или сбросить звонок командой «Отклонить».

Ранее зарубежные СМИ уже публиковали вероятный список быстрых фраз. В перечне есть «Отменить будильник», «Отправить трансляцию», «Какая сейчас погода?», «Увеличить громкость», «Включить свет», «Приостановить музыку», «Следующий трек», «Создать напоминание» и так далее.