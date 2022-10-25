YouTube показал изменения в дизайне платформы и новые функции

YouTube отпраздновал свой 17-день рождения в начале этого года и решил, что пора бы переделать дизайн платформы. Об изменениях рассказал директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

Сообщается, что в видеохостинге большинство визуальных изменений сделаны, что обеспечить пользователям YouTube более захватывающий опыт просмотра. Например, добавился «режим окружения». Он адаптирует цвет фона к видео. Сообщается, что это «нечто незаметное, что сильно влияет на качество просмотра». Работать эта функция будет как в веб-версиях, так и в приложениях и даже смарт-тв.

Также YouTube сделал темную тему еще темнее, чтобы цвета в видео проявлялись ярче.

Страница просмотра тоже не осталась прежней. Видеохостинг обещает, что она станет более удобной для визуального восприятия. Так, ссылки на YouTube в описаниях видео заменятся кнопками, а частые действия, такие как «Нравится», «Поделиться» и «Загрузить», теперь отформатированы таким образом, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы. Кнопка «Подписаться» тоже изменилась — у нее новая форма и она стала более яркой и заметной.

Еще стоит выделить функцию «Pinch to zoom». Она позволяет увеличивать и уменьшать масштаб видео на телефоне iOS или Android. Когда вы отпускаете пальцы, фрагмент видео остается увеличенным, держать все время нужную часть не придется.

Согласно YouTube, все анонсированные элементы дизайна и новые функции будут распространяться постепенно, «волнами», но в итоге появятся у всех пользователей в течение следующих нескольких недель.