У Xiaomi большие проблемы с Android 12

Компания Xiaomi подтвердила проблемы с бета-версией MIUI на базе Android 12. По её данным, многие сбои связаны с совместимостью программ. К примеру, ранее там сбоило приложение Douyin (китайская версия TikTok). Однако на данный момент проблему устранили. Пользователям рекомендуется скачать последнюю версию приложения.

В числе других сбоев отмечаются:

Постоянные запросы разрешений в магазине приложений;

Исчезновение виджетов после перезагрузки;

Некорректный тёмный режим магазина приложений;

Проблемы с китайскими приложениями QQ, WeChat, Alipay и другими;

Проблема с микрофоном и громкостью.

Важно, это касается беты для разработчиков. Открытая бета для всех пока не появилась. Также пока неясно, когда выйдет релизная сборка.