У Xiaomi большие проблемы с Android 12

Компания Xiaomi подтвердила проблемы с бета-версией MIUI на базе Android 12. По её данным, многие сбои связаны с совместимостью программ. К примеру, ранее там сбоило приложение Douyin (китайская версия TikTok). Однако на данный момент проблему устранили. Пользователям рекомендуется скачать последнюю версию приложения.
В числе других сбоев отмечаются:
- Постоянные запросы разрешений в магазине приложений;
- Исчезновение виджетов после перезагрузки;
- Некорректный тёмный режим магазина приложений;
- Проблемы с китайскими приложениями QQ, WeChat, Alipay и другими;
- Проблема с микрофоном и громкостью.
Важно, это касается беты для разработчиков. Открытая бета для всех пока не появилась. Также пока неясно, когда выйдет релизная сборка.
Источник:
Комментарии