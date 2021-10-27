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Новости

У Xiaomi большие проблемы с Android 12

Компания Xiaomi подтвердила проблемы с бета-версией MIUI на базе Android 12. По её данным, многие сбои связаны с совместимостью программ. К примеру, ранее там сбоило приложение Douyin (китайская версия TikTok). Однако на данный момент проблему устранили. Пользователям рекомендуется скачать последнюю версию приложения.

В числе других сбоев отмечаются:

  • Постоянные запросы разрешений в магазине приложений;
  • Исчезновение виджетов после перезагрузки;
  • Некорректный тёмный режим магазина приложений;
  • Проблемы с китайскими приложениями QQ, WeChat, Alipay и другими;
  • Проблема с микрофоном и громкостью.

Важно, это касается беты для разработчиков. Открытая бета для всех пока не появилась. Также пока неясно, когда выйдет релизная сборка.

Источник:
ITHome

Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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