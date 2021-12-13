OxygenOS 12 на базе Android 12 прекратили распространять для OnePlus 9 и 9 Pro

Китайская компания OnePlus прекратила развёртывание стабильной версии Android 12 с OxygenOS 12 для флагманских OnePlus 9 и 9 Pro. Это связано с проблемами, которые появились в этой прошивке.

Отметим, что у некоторых смартфонов с новой прошивкой наблюдались проблемы с 5G, также меню «Об устройстве» указывало на чипсет Snapdragon 855 вместо Snapdragon 888. При этом сначала компания просто удаляла сообщения об этом с форума поддержки, но, видимо, осознала серьёзность ситуации. На данный момент развёртывание глобальной прошивки приостановлено, а в компании заявили, что знают о проблеме и решают её.

Проблемы известны, и работа над их исправлением уже идёт. В ближайшее время выйдет исправленная версия. Заявление OnePlus

Также, как сообщается, были проблемы и у прошивки ColorOS, поскольку из неё убрали многие функции, которые там были.