Google показала смартфон Pixel 6 в разных цветах

Google опубликовал тизер своих будущих смартфонов Pixel 6 в официальном Инстаграме. На изображении показан Pixel 6 причем в разном цветовом исполнении. Правда, внизу изображения есть приписка, в которой говорится, что данное устройство еще не сертифицировано по требованиям FCC, а значит не может быть продано. По сути нам дали время на размышления.

Представители компании Google ранее заявили, что новая линейка смартфонов станет доступна для покупки 28 октября. А это значит, что анонс должен состояться ранее. Отметим, что модели Pixel 6 и 6 Pro получат новый чипсет – Tensor, который для них изготовили в Samsung. По некоторым утверждениям, это не вышедший ранее Exynos. Модель Pixel 6 получит 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD и частотой обновления экрана – 90 Гц.

Старшая же модель получит чуть больший дисплей – 6,7 дюймов, QHD-разрешение и частоту обновления картинки на дисплее – 120 Гц. В качестве основных камер будут применяться 50 мегапиксельные сенсоры от Samsung GN1. Если верить данным экспертов, то таким образом, фотографические возможности устройства будут сравнимы с возможностями iPhone 12 Pro Max.