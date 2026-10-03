Samsung готовит ноутбук на Android 17 со Snapdragon X Elite

Samsung может готовить ноутбук на полноценном Android. В базе Geekbench обнаружилось устройство Samsung XE940XSA под управлением Android 17 вместо Windows или ChromeOS.

Внутри установлен 12-ядерный Snapdragon X Elite с графикой Adreno X1-85 и 16 ГБ оперативной памяти. В Geekbench 7 устройство набрало 2513 баллов в одноядерном тесте и 15 214 баллов в многоядерном.

Пока неизвестно, станет ли устройство частью новой платформы Googlebook или Samsung готовит собственную линейку Galaxy Book на Android с интеграцией One UI.