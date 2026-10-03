Samsung готовит ноутбук на Android 17 со Snapdragon X Elite
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Samsung готовит ноутбук на Android 17 со Snapdragon X Elite

Неизвестное устройство Galaxy Book засветилось в Geekbench и набрало больше 15 тысяч баллов в многоядерном тесте.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:42
Samsung готовит ноутбук на Android 17 со Snapdragon X Elite

Samsung может готовить ноутбук на полноценном Android. В базе Geekbench обнаружилось устройство Samsung XE940XSA под управлением Android 17 вместо Windows или ChromeOS.

Внутри установлен 12-ядерный Snapdragon X Elite с графикой Adreno X1-85 и 16 ГБ оперативной памяти. В Geekbench 7 устройство набрало 2513 баллов в одноядерном тесте и 15 214 баллов в многоядерном.

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Пока неизвестно, станет ли устройство частью новой платформы Googlebook или Samsung готовит собственную линейку Galaxy Book на Android с интеграцией One UI.

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