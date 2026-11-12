Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора NVIDIA
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Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора NVIDIA

Из-за корпоративного скандала акции NVIDIA существенно просели.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:49
Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора NVIDIA

Дженсен Хуанг ушёл с поста генерального директора NVIDIA после 33 лет руководства с момента её основания в 1993 году. Об увольнении объявил совет директоров компании.

Отставка произошла на фоне скандала: Хуанг признался в связях с двумя женщинами — бывшей топ-менеджером Megaspeed International Алисой Хуанг, которую власти США считают китайским агентом, и вице-президентом NVIDIA Кимберли Пауэлл.

Временно обязанности главы компании возьмёт на себя финансовый директор Колетт Кресс, работающая в NVIDIA с 2013 года. Председателем совета директоров назначен Харви Джонс. Руководство NVIDIA уже начало поиск постоянного преемника, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.

На этом фоне акции NVIDIA уже упали на 8,3%.

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