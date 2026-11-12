NVIDIA может сменить главу после сообщений о внебрачных связях
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Главе NVIDIA грозит отставка из-за романов с подчинённой и предполагаемой шпионкой

Пишут, что глава Nvidia был в романе с подчинённой.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:04
Главе NVIDIA грозит отставка из-за романов с подчинённой и предполагаемой шпионкой

Совет директоров NVIDIA готовится сместить гендиректора Дженсена Хуанга на фоне сообщений о его предполагаемых внебрачных связях, пишет The Wall Street Journal. Официального решения компания пока не объявляла.

Для поиска потенциального преемника Дженсена Хуанга совет нанял независимую фирму. Источники Semafor утверждают, что часть директоров хочет временно назначить главой финансового директора Колетт Кресс, но окончательное решение ещё не принято.

Источники The New York Times сообщили, что Хуанг состоял во внебрачной связи с подчинённой, вице-президентом NVIDIA по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Также его проверяют из-за предполагаемого романа с китайской предпринимательницей, которую американская разведка считает китайским шпионом.

Пауэлл работает в NVIDIA с 2008 года. В 2016 году она стала старшим директором по развитию бизнеса в сфере ИИ, а к концу 2017 года возглавила направление здравоохранения. Она отвечает за применение чипов компании в медицине.

По словам собеседников The New York Times, на конференции NVIDIA в марте 2026 года очевидец снял на видео, как Хуанг и Пауэлл проявляли нежность друг к другу. Охрана задержала снимавшего и предложила ему подписать соглашение о неразглашении.

Кодекс этики NVIDIA требует от сотрудников избегать конфликта интересов, в том числе связанного с личными отношениями. Компания ранее заявляла, что оперативно расследует любые возможные нарушения, но сама NVIDIA, Хуанг и Пауэлл сообщения о связи не комментировали.

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