Nvidia объявила о начале продаж первых мини-ПК на базе платформы RTX Spark. Новинки выпустили Asus, Dell и MSI, а позднее к ним присоединятся Acer, Gigabyte, HP и Microsoft.

В основе компьютеров лежит процессор RTX Spark N1X с 20-ядерным CPU Grace и графикой Blackwell на 6144 CUDA-ядра. Объём объединённой оперативной памяти достигает 128 ГБ, а заявленная производительность при работе с ИИ составляет до 1 петафлопса.

Главная особенность новинок заключается в возможности локально запускать нейросети с числом параметров до 120 млрд. Компьютеры также подходят для генерации изображений и видео, обработки 3D-графики и круглосуточной работы ИИ-агентов без постоянного подключения к облачным сервисам.

Устройства работают под управлением Windows 11 для Arm, поддерживают CUDA и инструменты разработки Linux через WSL. Предусмотрены 10-гигабитный Ethernet и современные беспроводные интерфейсы.

Стоимость Asus ProArt GR1X начинается от $4499 за версию с 64 ГБ памяти и SSD на 1 ТБ. Таким образом, Nvidia предлагает альтернативу Mac mini и Mac Studio для профессиональной работы с искусственным интеллектом, хотя по цене новинки заметно дороже большинства компактных ПК.