Motorola подтвердила раскладушку Razr в новом цвете

На прошлой неделе появились изображения Motorola Razr в новом цвете. Золотистую раскладушку подтвердил и сам производитель.

Motorola сообщила, что такая версия выйдет весной. Согласны, довольно расплывчато, но выбирать не приходится. К тому, же производителю выход стандартной черной гибкой раскладушки дается не просто. Продажи устройства все переносятся и переносятся, а первые пользователи новинки остаются недовольны ее качеством.

Также пока неизвестно будет ли золотистая Motorola Razr лимитированной или какой-либо специальной серией. Надеемся, производитель не станет повышать стоимость устройства за счет эксклюзивности, ведь его ценник и без того высок — $1500.