Motorola подтвердила раскладушку Razr в новом цвете
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Новости

Motorola подтвердила раскладушку Razr в новом цвете

На прошлой неделе появились изображения Motorola Razr в новом цвете. Золотистую раскладушку подтвердил и сам производитель.

Motorola сообщила, что такая версия выйдет весной. Согласны, довольно расплывчато, но выбирать не приходится. К тому, же производителю выход стандартной черной гибкой раскладушки дается не просто. Продажи устройства все переносятся и переносятся, а первые пользователи новинки остаются недовольны ее качеством.

Motorola Razr Gold

Также пока неизвестно будет ли золотистая Motorola Razr лимитированной или какой-либо специальной серией. Надеемся, производитель не станет повышать стоимость устройства за счет эксклюзивности, ведь его ценник и без того высок — $1500.

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