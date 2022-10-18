Motorola показала концепт выдвижного смартфона

Motorola показала концепт смартфона, дисплей которого выдвигается и задвигается при нажатии кнопки. Анонс состоялся в рамках конференции Lenovo Tech World 2022.

Устройство представляет собой OLED-дисплей, который разворачивается от 4 до 6,5-дюймов. В момент «раскрытия» панели рабочий стол синхронизируется и имитирует движение экрана.

По мнению источника, Motorola не планирует выпускать такое устройство — концепт так и останется концептом.

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