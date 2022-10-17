Motorola представила бюджетный Moto E22s за $110

Motorola представила в Индии бюджетный Moto E22s. Его стоимость начинается с $110.

Смартфон получил 6,5-дюймовый HD+ дисплей с частотой 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Helio G37, емкость аккумулятора стандартные 5000 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки.

У основной камеры два датчика на 16 и 2 Мп, у фронтальной — 8 Мп.

Moto E22s, на удивление для такого бюджетника, оснастили стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев и портом USB-C. Также у смартфона 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти.

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