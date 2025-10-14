Анонс Moto X70 Air — очередной ультратонкий конкурент iPhone Air и Galaxy S25 Edge

Motorola представила новый тонкий смартфон среднего сегмента — Moto X70 Air. Ключевой особенностью устройства стал ультратонкий корпус толщиной 6 мм и весом 159 граммов.

Смартфон получил плоский 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2712х1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4500 нит. Сверху он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

«Сердцем» устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Его дополняют 12 ГБ оперативной (LPDDR5X) и 256/512 ГБ постоянной (UFS 3.1) памяти.

Moto X70 Air не такой тонкий, как флагманы Galaxy S25 Edge или iPhone Air, зато получил батарею на 4800 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 68 Вт и беспроводной 15 Вт. Корпус выполнен с усиленной металлической рамой и водозащитой по стандартам IP68 и IP69.

За фото и видео отвечают 50-Мп основная камера с сенсором Samsung, 50-Мп ультраширик и 50-Мп фронталка.

Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green

Moto X70 Air уже доступен на сайте Lenovo в Китае в трех цветах. Цена пока не объявлена. На глобальном рынке смартфон, скорее всего, выйдет под названием Motorola Edge 70.