Motorola выпустит раскладушку и наушники с кристаллами Swarovski

В сеть просочились официальные промо-изображения новых «гламурных» гаджетов от Motorola, созданных в сотрудничестве с известным ювелирным брендом Swarovski. К выходу готовятся лимитированные версии складного смартфона Moto Razr 2025 Swarovski Edition и наушников Moto Buds Loop.

Задняя панель раскладушки будет сделана из нежной кожи светло-голубого цвета, усыпанной кристаллами Swarovski. По характеристикам эксклюзивная версия не будет отличаться от базовой модели Razr 2025.

Что касается наушников, то Motorola уже выпускала Buds Loop с кристаллами Swarovski в цвете «Французский дуб». В этот раз они выйдут в той же нежно-голубой расцветке, что и новый складной смартфон.

Новинки официально представят 5 августа 2025 года.