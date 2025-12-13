«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф

На фоне блокировки FaceTime в России в медиасреде снова заговорили, что сервис сообщений iMessage якобы невозможно ограничить технически. Поводом стала публикация 9to5Mac, где отмечается, что видеозвонки Apple перестали работать, а iMessage при этом продолжает функционировать.

В материале издания приводится версия, что причина кроется в архитектуре сервиса. Сообщения iMessage доставляются через Apple Push Notification Service, внутреннюю систему уведомлений Apple. Предположение звучит логично: если заблокировать iMessage на уровне APNs, устройства в регионе могут остаться без push-уведомлений вообще, включая банковские, сервисные и системные.

Версия красивая. Но слишком упрощённая.

Где правда

Факт первый: FaceTime действительно начали блокировать в России в начале декабря. Это официально подтвердил Роскомнадзор, сославшись на использование сервиса в преступных схемах. Факт второй: iMessage на момент публикации продолжает работать без заметных ограничений. Факт третий: оба сервиса Apple действительно используют инфраструктуру APNs, но не одинаково. FaceTime задействует дополнительные серверы сигналинга и идентификации, которые могут блокироваться отдельно от push-уведомлений.

Где начинаются допущения и мифы

Утверждение, что iMessage невозможно заблокировать в принципе, не подтверждено ни Apple, ни регуляторами, ни независимыми техническими исследованиями. Даже если прямое отключение через APNs приведёт к побочным эффектам, у Apple есть другие уровни контроля. Например, сервисы идентификации, региональные проверки, серверы активации и привязка к Apple ID.

Важно и то, что FaceTime, по сути, уже опровергает тезис о «неприкосновенности» APNs. Сервис ограничен, при этом уведомления на устройствах продолжают приходить. Значит, технические способы точечного вмешательства существуют.

Можно ли заблокировать iMessage на самом деле

Предположил, что да. Самый аккуратный вариант предполагает участие самой Apple. В этом сценарии сервис просто перестаёт быть доступным для пользователей в определённой стране. Переключатель iMessage может исчезнуть из настроек или остаться неактивным, а переписка между iPhone будет автоматически переходить на обычные SMS.

Все остальные уведомления и приложения продолжат работать без сбоев. Для пользователей это будет неприятно, но не катастрофично. Экосистема сохранится, а функциональные потери ограничатся одним сервисом.

Второй вариант связан с попыткой блокировки через операторов связи и оборудование фильтрации трафика (ТСПУ). Вот уже здесь начинается технический ад. Apple Push используется как единый зашифрованный канал для всех уведомлений, включая банковские приложения, маркетплейсы, службы доставки и системные функции.

Выделить внутри этого трафика только iMessage невозможно. Любое вмешательство на этом уровне приведёт к отключению уведомлений вообще у всех приложений. Последствия такого шага затронут миллионы пользователей и создадут серьёзные проблемы не только для частных лиц, но и для бизнеса и государственных структур.

Реальная причина, почему iMessage пока работает

Идея, что iMessage не блокируют из-за его архитектуры, выглядит скорее медийным преувеличением. Архитектура действительно усложняет грубые методы вмешательства, но не делает сервис недосягаемым в принципе.

На практике отсутствие ограничений iMessage сегодня объясняется не техническим запретом, а отсутствием решения о его блокировке. У сервиса невысокая популярность в России по сравнению с другими мессенджерами, а цена вмешательства пока превышает возможный эффект. В таком контексте проще оставить всё как есть, чем запускать сложный и потенциально болезненный процесс.

Apple, как и прежде, ситуацию не комментирует.