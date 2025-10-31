В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp

Российские операторы получили указание ограничить передачу SMS и звонков для регистрации в Telegram и WhatsApp. Часть уже зарегистрированных пользователей также может столкнуться с трудностями при входе в мессенджеры. Об этом сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на источник на телеком-рынке. Информацию подтверждает собеседник РБК в отрасли информационной безопасности.

В Telegram код подтверждения теперь чаще всего приходит на привязанную электронную почту или через звонок с российского номера. Также код можно получить прямо в приложении, если на устройствах уже есть активные сессии. Однако для регистрации нового аккаунта требуется подтверждение номера телефона через SMS или звонок.

В WhatsApp подтверждение через SMS обязательно не только при регистрации, но и при входе с нового устройства.

Сейчас сообщения доходят не на все российские номера: одни операторы уже ввели ограничения, а другие — нет. В случае полной блокировки передачи SMS и звонков пользователям придется использовать альтернативные способы получения кода.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России «для противодействия преступникам».